Украина, Польша и Литва объявили о создании "Люблинского треугольника"

28 июля, 2020, 12:41

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил о создании нового формата под названием "Люблинский треугольник", в который вошли Украина, Польша и Литва

Об этом он сообщил в себя в Facebook.

"Только что произошло очень важное событие в Люблине. Вместе с министром иностранных дел Литвы и Польши мы создали "Люблинский треугольник", - рассказал Кулеба.

Министр сообщил, что речь идет о новом формате регионального сотрудничества в Центральной Европе.

Today, together with my counterparts Jacek Czaputowicz & Linas Linkevicius we established Lublin Triangle of Ukraine, Poland & Lithuania. It reflects our multi-centennial historical links and the current shared vision of our region's future. Declaration: https://t.co/SSMF0YewlL pic.twitter.com/PKvcQyVjA1 - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 28, 2020

"Обычно, Украина пытается постоянно присоединиться к кем-то уже созданным инструментам: мы хотим присоединиться к Вышеградской четверки, мы хотим присоединиться к Триморью, мы хотим в Бухарестскую девятку ... но я считаю, что (мы конечно хотим присоединиться к ЕС и НАТО) мы должны не только пытаться присоединиться к тому, что уже создано кем-то, но и сами создавать, самым ангажироваться больше в центральноевропейские справы, потому что мы сами являемся центральноевропейская страна ", - сказал глава МИД.

Читайте также: Кулеба и Чапутович открыли в Варшаве новое помещение посольства Украины

"И выступать с позиций страны, которая способна не только идти по другим, но и вести других за собой. И инициировать форматы, платформы, которые становятся эффективными. Конечно, когда главы МИД о чем-то договариваются, то первая мысль -" сели, поговорили о чем-то и разошлись ", но мы сегодня очень конкретно договорились и с министром Чапутовичем и с министром Линкявичусом, что мы наполним "Люблинский треугольник" содержанием, конкретными проектами, в частности будем противодействовать российской дезинформации, а наши партнеры будут поддерживать нас в европейской, евроатлантической интеграции. Поэтому еще один шаг Украины назад в Европу, возвращение наше туда, где наше место в европейской семье народов, сегодня сделано ", - отметил он.