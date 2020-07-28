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Espreso.tvОбществоГлава МИД Польши раскрыл детали сотрудничества в рамках "Люблинского треугольника"

Глава МИД Польши раскрыл детали сотрудничества в рамках "Люблинского треугольника"


фото: reuters
Новый формат украинского-польско-литовского сотрудничества - Люблинский треугольник - предусматривает создание в МИД стран должностей офицеров связи и консультации на уровне министров и директоров департаментов

Об этом заявил во вторник глава польской дипломатии Яцек Чапутович во время совместной пресс-конференции с главами МИД Украины и Литвы Дмитрием Кулебой и Линасом Линкявичус в Люблине, сообщает Укринформ.

"Мы договорились о регулярных встречах в формате министров иностранных дел, договорились создать должности офицеров связи в наших министерствах. Встречи также будут проводиться на уровне директоров департаментов и, возможно, это сотрудничество будет расширяться и на другие институты", - проинформировал Чапутович.

Глава польской дипломатии подчеркнул, что благодаря введению соответствующих механизмов три страны будут в состоянии реализовывать цели по развитию Восточного партнерства, эффективной борьбы с пандемией коронавируса, поддержки европейских и евроатлантических устремлений Украины, а также сотрудничества в рамках инициативы Трех морей.

"Мы планируем активно действовать в экономической сфере, уже сейчас идет активное межпарламентское сотрудничество, существует ЛитПолУкрбриг, который мы сегодня посетим. Это соединение является удачным форматом сотрудничества на восточном фланге НАТО", - констатировал Чапутович.

Польский министр отметил, что Люблинский треугольник будет не формализованным институтом, а неформальной платформой для регулярных встреч и обмена информацией.

Он также выразил надежду, что следующая трехсторонняя встреча состоится в Киеве, где одним из основных вопросов будет совместная борьба с российской дезинформацией.

Как сообщалось, 28 июля в Польше министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы заявили о создании "Люблинского треугольника" - новой платформы для политического, экономического и социального сотрудничества.

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