За "Динамо" болеют не только ультрас: Суркис осудил реакцию фанов на назначение Луческу

30 июля, 2020, 13:11

Президент "Динамо" Игорь Суркис раскритиковал болельщиков "Динамо" за протесты по назначению румына Мирчи Луческу главным тренером киевлян

Об этом Суркис заявил 30 июля во время презентации Мирчи Луческу на посту главного тренера "Динамо", сообщает Еспресо.TV.

По словам президента "Динамо" ему непонятна позиция части фанов о назначении Луческу тренером киевлян.

"Да, некоторые не приняли этот выбор. У нас люди не привыкли к цивилизованному отношению. Например, я даже выписал себе, Моуринью работал и в "Порту", и в "Бенфике", Дзаккерони - в "Интере", "Милане" и "Ювентусе", Антич - в "Барселоне", "Реале" и "Атлетико". Так, у Луческу была прекрасная история в "Шахтере". Болельщики протестуют непонятно почему. в футболе главное результат. Если мы будем выигрывать - все будут аплодировать. если проигрывать - критиковать будут меня", - сказал Суркис.

Также президент "Динамо", добавил, что за киевлян болеют не только ультрас.

"Мирча никогда не сказал ни одного плохого слова о болельщиках "Динамо". Да, он критиковал Федерацию футбола, которую возглавлял мой брат Григорий Суркис. Он всегда будет отстаивать интересы своей команды. Надеюсь на мудрость наших болельщиков. У нас болельщики - не только ультрас. мы идем своим путем. Мирчу я рассматриваю по профессиональным качествам. Все остальное меня не интересует", - заверил Суркис.

75-летний Мирча Луческу стал главным тренером "Динамо" 23 июля и в сменил на этом посту Алексея Михайличенко.

30 июля президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что надеется, что Мирча Луческу выведет киевский клуб на новый уровень .

В то же время сам Мирча Луческу заявил, что имел телефонный разговор с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым после назначения на пост главного тренера "Динамо".

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