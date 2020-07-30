Воспитанник "Динамо" прибыл в Нидерланды для завершения трансфера в "Андерлехт"

30 июля, 2020, 16:49

Защитник луганской "Зари" Богдан Михайличенко прибыл в Нидерланды для завершения трансфера в "Андерлехт"

Об этом сообщает Het Nieuwsblad .

Левый защитник прилетел в столицу Нидерландов Амстердам, где его встречал агент Сергей Серебренников, сопровождавший футболиста на автомобиле в бельгийский Брюссель, где он подпишет контракт с "Андерлехтом".

23-летний Богдан Михайличенко - воспитанник "Динамо", "Заря" выкупила его контракт летом 2019 года. В нынешнем сезоне футболист сыграл за луганский клуб 33 матча, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

"Андерлехт" в прошлом сезоне финишировал в чемпионате Бельгии на восьмой позиции.

14 июля сообщалось, что "Заря" договорилась с "Андерлехтом" о трансфере Богдана Михайличенко.

15 июля стало известно, что трансфер Михайличенко в бельгийский "Андерлехт" отложен из-за проблем украинца с визой.