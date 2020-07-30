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Espreso.tvСпортВоспитанник "Динамо" прибыл в Нидерланды для завершения трансфера в "Андерлехт"

Воспитанник "Динамо" прибыл в Нидерланды для завершения трансфера в "Андерлехт"


фото: nieuwsblad.be
Защитник луганской "Зари" Богдан Михайличенко прибыл в Нидерланды для завершения трансфера в "Андерлехт"

Об этом сообщает Het Nieuwsblad .

Левый защитник прилетел в столицу Нидерландов Амстердам, где его встречал агент Сергей Серебренников, сопровождавший футболиста на автомобиле в бельгийский Брюссель, где он подпишет контракт с "Андерлехтом".

23-летний Богдан Михайличенко - воспитанник "Динамо", "Заря" выкупила его контракт летом 2019 года. В нынешнем сезоне футболист сыграл за луганский клуб 33 матча, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

"Андерлехт" в прошлом сезоне финишировал в чемпионате Бельгии на восьмой позиции.

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