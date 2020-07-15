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Espreso.tvСпортВоспитанник "Динамо" не смог подписать контракт с "Андерлехтом" из-за пандемии

Воспитанник "Динамо" не смог подписать контракт с "Андерлехтом" из-за пандемии


фото: zarya-lugansk.com
Трансфер защитника "Зари" Богдана Михайличенко в бельгийский "Андерлехт" отложен из-за проблем украинца с визой

Об этом сообщает hln.be .

У Михайличенко, который договорился о переходе в "Андрелехт", возникли проблемы с получением визы, из-за ограничений, введенных в ЕС из-за пандемии коронавируса.

Футболист не может въехать в страну на основании загранпаспорта из-за визовых ограничений. Михайличенко понадобится оформить отдельную визу для граждан третьей страны, не входящей в состав ЕС.

23-летний Богдан Михайличенко - воспитанник "Динамо", "Заря" выкупила его контракт летом 2019 года.

В нынешнем сезоне футболист сыграл за "Зарю" 33 матча, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

"Андерлехт" в прошлом сезоне финишировал в чемпионате Бельгии на восьмой позиции.

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