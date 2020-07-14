"Заря" продала в "Андерлехт" воспитанника "Динамо"
14 июля, 2020, 11:11
"Заря" договорилась с бельгийским футбольным клубом "Андерлехт" о трансфере Богдана Михайличенко
Об этом сообщает Het Nieuwsblad.
По информации издания, "Андерлехт" договорился с "Зарей" о покупке Михайличенко за 500 тыс. евро.
Левый защитник подпишет с брюссельцами контракт на 4 года и присоединится к новой команде в конце июля, когда завершится сезон в Украине.
23-летний Богдан Михайличенко - воспитанник "Динамо", "Заря" выкупила его контракт летом 2019 года.
В нынешнем сезоне футболист сыграл за "Зарю" 33 матча, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
"Андерлехт" в прошлом сезоне финишировал в чемпионате Бельгии на восьмой позиции.
- 7 июля стало известно, что "Андерлехт" близок к трансферу защитника "Зари" Богдана Михайличенко.
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