"Заря" продала в "Андерлехт" воспитанника "Динамо"

14 июля, 2020, 11:11

"Заря" договорилась с бельгийским футбольным клубом "Андерлехт" о трансфере Богдана Михайличенко

Об этом сообщает Het Nieuwsblad.

По информации издания, "Андерлехт" договорился с "Зарей" о покупке Михайличенко за 500 тыс. евро.

Левый защитник подпишет с брюссельцами контракт на 4 года и присоединится к новой команде в конце июля, когда завершится сезон в Украине.

23-летний Богдан Михайличенко - воспитанник "Динамо", "Заря" выкупила его контракт летом 2019 года.

В нынешнем сезоне футболист сыграл за "Зарю" 33 матча, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

"Андерлехт" в прошлом сезоне финишировал в чемпионате Бельгии на восьмой позиции.

7 июля стало известно, что "Андерлехт" близок к трансферу защитника "Зари" Богдана Михайличенко.

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