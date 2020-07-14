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Espreso.tvСпорт"Заря" продала в "Андерлехт" воспитанника "Динамо"

"Заря" продала в "Андерлехт" воспитанника "Динамо"


фото: shakhtar.com
"Заря" договорилась с бельгийским футбольным клубом "Андерлехт" о трансфере Богдана Михайличенко

Об этом сообщает Het Nieuwsblad.

По информации издания, "Андерлехт" договорился с "Зарей" о покупке Михайличенко за 500 тыс. евро.

Левый защитник подпишет с брюссельцами контракт на 4 года и присоединится к новой команде в конце июля, когда завершится сезон в Украине.

23-летний Богдан Михайличенко - воспитанник "Динамо", "Заря" выкупила его контракт летом 2019 года.

В нынешнем сезоне футболист сыграл за "Зарю" 33 матча, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

"Андерлехт" в прошлом сезоне финишировал в чемпионате Бельгии на восьмой позиции.

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