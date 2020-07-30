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Espreso.tvЭкономика"Укрзализныця" с августа восстановит поезд Киев-Рахов

"Укрзализныця" с августа восстановит поезд Киев-Рахов


фото: reuters
"Укрзализныця" с 3 августа возобновит курсирование поезда Киев-Рахов

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця восстанавливает курсирование поезда №217/218 Киев-Рахов. Билеты уже в продаже, их можно приобрести на официальном сайте компании или в железнодорожных кассах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первый рейс этот поезд отправится 3 августа из Киева и будет курсировать по нечетным дням, а из Рахова 4 августа и будет курсировать по четным дням.

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