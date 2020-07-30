"Укрзализныця" с августа восстановит поезд Киев-Рахов

30 июля, 2020, 09:51

"Укрзализныця" с 3 августа возобновит курсирование поезда Киев-Рахов

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця восстанавливает курсирование поезда №217/218 Киев-Рахов. Билеты уже в продаже, их можно приобрести на официальном сайте компании или в железнодорожных кассах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первый рейс этот поезд отправится 3 августа из Киева и будет курсировать по нечетным дням, а из Рахова 4 августа и будет курсировать по четным дням.

Напомним, 21 июля "Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на пять поездов в Западную Украину и Причерноморье.

с 16 июля Укрзализныця возобновила продажи билетов на 100% мест на поезда в Киев и обратно.

С 15 июля Укрзализныця восстановила около половины пассажирских поездов, которые курсировали в карантин.

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