"Укрзализныця" с августа восстановит поезд Киев-Рахов
30 июля, 2020, 09:51
"Укрзализныця" с 3 августа возобновит курсирование поезда Киев-Рахов
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
"Укрзализныця восстанавливает курсирование поезда №217/218 Киев-Рахов. Билеты уже в продаже, их можно приобрести на официальном сайте компании или в железнодорожных кассах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в первый рейс этот поезд отправится 3 августа из Киева и будет курсировать по нечетным дням, а из Рахова 4 августа и будет курсировать по четным дням.
- Напомним, 21 июля "Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на пять поездов в Западную Украину и Причерноморье.
- с 16 июля Укрзализныця возобновила продажи билетов на 100% мест на поезда в Киев и обратно.
- С 15 июля Укрзализныця восстановила около половины пассажирских поездов, которые курсировали в карантин.
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