Укрзализныця открывает продажу билетов еще на пять поездов в Западную Украину и Причерноморье

21 июля, 2020, 13:52

Укрзализныця открывает продажу билетов еще на пять поездов дальнего следования к традиционным местам отдыха украинцев

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныця".

"Укрзализныця открывает продажу билетов еще на пять поездов дальнего следования Львов - Черновцы, Днепр - Трускавец, Черновцы - Одесса, Ужгород - Лисичанск и Запорожье - Одесса. В фокусе традиционные места отдыха Украинских Западная Украина и Причерноморье", - говорится в сообщении.

В частности, поезд № 702/701 Львов - Черновцы отправится из Львова 21 июля, а из Черновцов - 22 июля. Поезд будет курсировать по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам, субботам, воскресеньям.

Поезд № 41/42 Днепр - Трускавец отправится из Днепра 21 июля, из Трускавца - 22 июля. Поезд будет курсировать через день.

Поезд № 136/135 Черновцы - Одесса отправится в ежедневный рейс из Черновцов и из Одессы с 22 июля.

Поезд № 45/46 Ужгород - Лисичанск отправится из Ужгорода 24 июля, из Лисичанска - 26 июля. Поезд будет курсировать один раз в три дня.

Поезд № 317/318 Запорожье - Одесса будет курсировать через день и из Запорожья отправится 24 июля, из Одессы - 25 июля.

В Пресс-служба напомнили, что билеты на поезда можно купить на официальном сайте "Укрзализныци" или в железнодорожных кассах.

Напомним, с 16 июля Укрзализныця возобновила продажи билетов на 100% мест на поезда в Киев и обратно.

С 15 июля Укрзализныця восстановила около половины пассажирских поездов, которые курсировали в карантин.

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