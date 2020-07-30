Оккупанты дважды нарушили "перемирие" с начала суток, - Минобороны
30 июля, 2020, 15:54
Оккупанты дважды обстреляли украинские позиции в зоне ООС
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
По состоянию на 12:00, 30 июля, оккупационными войсками совершены два обстрела на луганском направлении.
Вблизи Новотошковского противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие. У Орехова оккупанты задействовали стрелковое вооружение.
В ведомстве отметили, что украинские военные огонь не открывали.
Потерь в составе ООС нет.
- По состоянию на 29 июля, с момента прекращения огня с 00:01 27 июля СММ ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня - все в Донецкой области.
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