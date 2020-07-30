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Espreso.tvОбществоОккупанты дважды нарушили "перемирие" с начала суток, - Минобороны

Оккупанты дважды нарушили "перемирие" с начала суток, - Минобороны


фото: reuters
Оккупанты дважды обстреляли украинские позиции в зоне ООС

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По состоянию на 12:00, 30 июля, оккупационными войсками совершены два обстрела на луганском направлении.

Вблизи Новотошковского противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие. У Орехова оккупанты задействовали стрелковое вооружение.

В ведомстве отметили, что украинские военные огонь не открывали.

Потерь в составе ООС нет.

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