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Espreso.tvОбществоСоратник Коломойского Палица создал партию из депутатского объединения

Соратник Коломойского Палица создал партию из депутатского объединения

Нардепы депутатского объединения "За будущее" объявили о создании одноименной политической партии. Ее возглавил экс-глава Одесской области Игорь Палица

Об этом сообщает пресс-служба депутатского объединения "За будущее" в Facebook.

Учредительный съезд новой политической силы состоялся 20 мая. Депутаты группы "За будущее" объединились в партию и объявили ее лидером Игоря Палицу.

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Партия планирует участвовать в местных выборах, которые должны состояться 25 октября. Сопредседатель группы "За будущее" Тарас Батенко заявил, что новая партия открыта для сотрудничества с представителями различных направлений и политических взглядов.

 

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