Соратник Коломойского Палица создал партию из депутатского объединения
21 мая, 2020, 14:51
Нардепы депутатского объединения "За будущее" объявили о создании одноименной политической партии. Ее возглавил экс-глава Одесской области Игорь Палица
Об этом сообщает пресс-служба депутатского объединения "За будущее" в Facebook.
Учредительный съезд новой политической силы состоялся 20 мая. Депутаты группы "За будущее" объединились в партию и объявили ее лидером Игоря Палицу.
Читайте также: Готовится к выборам: Кличко хочет восстановить партию "УДАР"
Партия планирует участвовать в местных выборах, которые должны состояться 25 октября. Сопредседатель группы "За будущее" Тарас Батенко заявил, что новая партия открыта для сотрудничества с представителями различных направлений и политических взглядов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-