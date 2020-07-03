Мэр Черкасс Бондаренко присоединился к партии "Предложение"

3 июля, 2020, 13:59

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко присоединился к партии "Предложение"

Об этом он заявил на пятом внеочередном съезде партии, передает РБК-Украина.

"Противостояние в воюющей стране недопустимы. Но мы заставим власть слышать нашему мнению, потому что за нами люди, что за нами общины, доверили нам работать. Мы верили, что при смене власти мы будем работать вместе. Но сегодня основная задача (власти - ред.) - победить действующих городских голов на местных выборах, победить тех людей, которые ежедневным трудом, жертвуя своим временем, для того, чтобы общины развивались ", - сказал Бондаренко.

Мэр Днепра Борис Филатов добавил, что партия открыта для всех представителей местного самоуправления, которые пожелают присоединиться к ней.

"Мы объединились сегодня не ради того, чтобы выиграть местные выборы, мы объединились для того, чтобы защищать права местного самоуправления по всей стране", - сказал Филатов.

На съезде партии также был полностью переизбран новый главный совет партии "Предложение". В частности, к ним уже присоединилась Ассоциация сельских и поселковых советов.

Филатов также добавил, что в партии нет единого лидера.

"У нас нет лидера, и нас часто за это критикуют. Но нам нечего делить, и мы всегда находим точки соприкосновения", - сказал мэр Днепра.

Отметим, 19 июня в Киеве презентовали новую партию мэров "Предложение". Политическая партия создана с участием мэров крупных городов Украины.

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