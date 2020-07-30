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Espreso.tvОбществоЛюбителям острых ощущений: на Львовщине хотят запустить экскурсионные туры в действующие шахты

Любителям острых ощущений: на Львовщине хотят запустить экскурсионные туры в действующие шахты


фото: прес-служба Львівської ОДА
Руководство ГП "Львовуголь" изучает возможность запуска экскурсионных туров в действующие шахты предприятия

Такую идею обсудили во время визита представителей управления туризма Львовской ОГА в Червоноград, сообщает пресс-служба Львовской ОГА, передает "Еспресо.Захид".

В частности чиновники спустились на глубину 530 метров в горные выработки ОП "Шахта "Лесная" ГП "Львовуголь" в селе Селец.

"Для Львовщины развитие туризма является одной из приоритетных задач. Наша область предлагает медицинский и оздоровительный туризм, а также экологический, активный, познавательный, религиозный, гастрономический. Мы подумали: а почему бы не предложить путешественникам индустриальный туризм? Много туристов ищут настоящих экспериментов, новых эмоций, интересуются процессами производства", - отметил заместитель начальника управления туризма и курортов облгосадминистрации Тарас Лозинский.

Вместе с коллегами он спустился вчера в горные выработки ОП "Шахта "Лесная" ГП "Львовуголь" в селе Селец. Глубина шахты - 530 м.

"Убедились, что создать экскурсионные туры в шахту - вполне реально, на территории можно было бы даже сделать музей с экспозициями, создать сувенирную продукцию и бренд", - добавил Тарас Лозинский.

Сейчас предприятие изучает механизмы согласования разрешений на проведение экскурсионной деятельности в шахтах.

Напомним, недавно на Закарпатье начали проводить экскурсии на закрытый военный объект РЛС "Днепр".
 

 

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