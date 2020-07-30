Любителям острых ощущений: на Львовщине хотят запустить экскурсионные туры в действующие шахты
Такую идею обсудили во время визита представителей управления туризма Львовской ОГА в Червоноград, сообщает пресс-служба Львовской ОГА, передает "Еспресо.Захид".
В частности чиновники спустились на глубину 530 метров в горные выработки ОП "Шахта "Лесная" ГП "Львовуголь" в селе Селец.
"Для Львовщины развитие туризма является одной из приоритетных задач. Наша область предлагает медицинский и оздоровительный туризм, а также экологический, активный, познавательный, религиозный, гастрономический. Мы подумали: а почему бы не предложить путешественникам индустриальный туризм? Много туристов ищут настоящих экспериментов, новых эмоций, интересуются процессами производства", - отметил заместитель начальника управления туризма и курортов облгосадминистрации Тарас Лозинский.
Вместе с коллегами он спустился вчера в горные выработки ОП "Шахта "Лесная" ГП "Львовуголь" в селе Селец. Глубина шахты - 530 м.
"Убедились, что создать экскурсионные туры в шахту - вполне реально, на территории можно было бы даже сделать музей с экспозициями, создать сувенирную продукцию и бренд", - добавил Тарас Лозинский.
Сейчас предприятие изучает механизмы согласования разрешений на проведение экскурсионной деятельности в шахтах.
Напомним, недавно на Закарпатье начали проводить экскурсии на закрытый военный объект РЛС "Днепр".
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