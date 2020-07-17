Секретную советскую станцию на Закарпатье открыли для туристов

17 июля, 2020, 13:16

На Закарпатье начали проводить экскурсии на закрытый военный объект РЛС "Днепр"

РЛС построили в разгар Холодной войны, в 1970-е годы. Сейчас станция продолжает работать в составе Государственного космического агентства, пишет Еспресо.Запад.

Экскурсии проводит совладелец местного туроператора "Экскурсия" Игорь Чернов, который сам проходил военную службу в этой станции, а сейчас является подполковником запаса.

"Это очень интересная история с точки зрения развития гонки вооружений. Сначала средства нападения, потом ответ - средства защиты, затем снова нападения", - рассказал он в комментарии "Еспресо.Запад".

По его словам, экскурсии пытались проводить еще 8 лет назад, но тогда руководство станции запретило их. В декабря 2019 году туроператоры подписали соглашение, поэтому сейчас туры на РЛС планируют проводить регулярно.

Поскольку станция является действующим режимным объектом, есть ряд ограничений по ее посещения.

"На сегодня допускаются только граждане Украины, есть предложение водить и иностранцев, но после карантина", - пояснил Игорь Чернов.

"Мы должны представить списки заранее, в четверг, так чтобы в субботу мы могли провести экскурсию. Списки утверждаются руководством Западного центра радиотехнического наблюдения (это официальное название РЛС). Обязательно нужно иметь паспорт с собой. Там строго с этим", - добавил гид.

Для иностранцев процедура будет еще более строгой, поскольку списки посетителей также проверять Служба безопасности Украины. Списки посетителей нужно будет утверждать за 10 суток до экскурсии.

Сейчас экскурсии проводятся по субботам, но во время карантина действуют транспортные ограничения на Закарпатье, поэтому туристов пока немного.

"Планируем проводить каждую субботу. Сейчас к нам проблема доехать, даже для ужгородцев. По выходным еще не ослаблен карантин и не ходит маршрутный транспорт. А в будни нет людей, которые не работают и хотели бы посетить", - добавил Игорь Чернов.

На экскурсию составляет 200 грн, сюда входит транспорт из Мукачево и входной билет. Продолжительность 2,5 часа.

Фото: "Укринформ"