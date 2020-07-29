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Espreso.tvЭкономикаВысокий урожай зерновых подталкивает курс гривны вверх, - эксперт

Высокий урожай зерновых подталкивает курс гривны вверх, - эксперт


фото: growhow.in.ua
Сейчас улучшаются показатели урожая зерновых, это может привести к укреплению гривны осенью

Такое мнение высказал экономист Андрей Блинов в эфире "Эспрессо Кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

"Учитывая то, что постепенно улучшаются показатели урожая зерновых, и есть даже прогнозы, что они повторят рекорд прошлого года. Это говорит о том, что мы можем традиционно для осени иметь серьезный приток валюты. Соответственно, может быть даже давление в сторону укрепления гривны ", - сказал Блинов.

Он подчеркнул, что сейчас валютный рынок сбалансировался, в последние дни наблюдается стабильная ситуация.

"На сегодняшний день на валютном рынке наблюдается статус-кво. Все будет очень зависеть от того, какими темпами будет восстанавливаться импорт и будет ли все в порядке с украинским экспортом", - добавил он.

  • Доллар продолжает дешеветь. Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 29 июля 2020 на отметке 27,69 грн / $.

  • В Нацбанке пояснили природу колебаний на валютном рынке психологическим фактором, в частности заявлениями о необходимости девальвации гривны и ее ослабление.

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