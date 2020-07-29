Официальный курс: доллар продолжает дешеветь

29 июля, 2020, 09:09

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 29 июля 2020 года на отметке 27,69 грн/$

Об этом говорится на сайте НБУ.

По состоянию на 28 июля курс составлял 27,76 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 29 июля установлен на уровне 32,45 грн / евро. По состоянию на 28 июля курс составлял 32,60 грн / евро.

На наличном рынке 29 июля по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,65, продают - по 27,74 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,60 до 28,30 грн / $, продажи - в пределах 27,70-29,50 грн / $.

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