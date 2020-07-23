Психологические факторы: НБУ назвал причины скачка курса доллара

23 июля, 2020, 14:40

По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, природа колебаний на валютном рынке вызвана психологическим фактором, в частности заявлениями о необходимости девальвации гривны и ее ослабления

Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает ЕспресоTV.

"На этот раз мы видим, несмотря на показатели платежного баланса, что природа этих колебаний последних недель на валютном рынке, она психологическая", - сказал Сологуб.

По словам Сологуба, резкий рост курса доллара в июле вызван публичными заявлениями о том, что нужна девальвация и гривна будет слабее.

"Хочу сказать, что фундаментальных причин никаких нет, наоборот, достаточно благоприятная ситуация и с точки зрения экспорта нашего и объемов ... То есть в первую очередь это реагирование на заявления о том, что гривна будет ослабевать", - отметил он.

Сологуб также добавил, что интервенции НБУ на валютный рынок происходят в нормальном режиме. За последние три дня регулятор продал около $ 350 млн.

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