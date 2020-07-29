В посольстве США требуют расследовать нападение на синагогу в Мариуполе

29 июля, 2020, 15:31

В Посольстве США отреагировали на нападение мужчины с топором на охранника синагоги в Мариуполе

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о вчерашнем нападении на синагогу в Мариуполе. Надеемся увидеть быстрое и тщательное расследование. Мы вместе с народом Украины выступаем против антисемитизма в любой его форме", - говорится в сообщении.

28 июля неизвестный мужчина с топором ранил охранника синагоги в Мариуполе.

В полиции расследуют нападение неизвестного с топором на охранника синагоги, как покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений.