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Espreso.tvОбществоВ посольстве США требуют расследовать нападение на синагогу в Мариуполе

В посольстве США требуют расследовать нападение на синагогу в Мариуполе


фото: fb
В Посольстве США отреагировали на нападение мужчины с топором на охранника синагоги в Мариуполе

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о вчерашнем нападении на синагогу в Мариуполе. Надеемся увидеть быстрое и тщательное расследование. Мы вместе с народом Украины выступаем против антисемитизма в любой его форме", - говорится в сообщении.

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