В посольстве США требуют расследовать нападение на синагогу в Мариуполе
29 июля, 2020, 15:31
В Посольстве США отреагировали на нападение мужчины с топором на охранника синагоги в Мариуполе
Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о вчерашнем нападении на синагогу в Мариуполе. Надеемся увидеть быстрое и тщательное расследование. Мы вместе с народом Украины выступаем против антисемитизма в любой его форме", - говорится в сообщении.
- 28 июля неизвестный мужчина с топором ранил охранника синагоги в Мариуполе.
- В полиции расследуют нападение неизвестного с топором на охранника синагоги, как покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений.
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