На синагогу в Мариуполе совершено нападение: человек с топором ранил охранника

Об этом сообщили в Объединенной еврейской общине Украины со ссылкой на информацию от лидера еврейской общины Мариуполя.

Нападение произошло сегодня, 28 июля, утром. Молодой человек пришел в школу с топором, его встретил охранник Рихард Голомазов.

Завязалась драка, в результате которой пострадал охранник: у него травма головы и перелом руки. Охраннику синагоги удалось обезоружить нападавшего, который перед тем, как уйти, бросил в сторону здания синагоги мусор, банки и пакеты с фекалиями и песком.

В момент нападения в синагоге находились женщины и раввин. Никто из них не пострадал.

Розыском преступника и расследованием инцидента занимается полиция, которая оперативно отреагировала на произошедшее.

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