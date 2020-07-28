Нападение на синагогу в Мариуполе расследуют как покушение на убийство, нападавшего разыскивают
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.
Напомним, утром 28 июля в полицию обратилась женщина и рассказала, что в синагоге в центральном районе Мариуполя неизвестный с топором избил охранника синагоги и скрылся.
Читайте также: На синагогу в Мариуполе совершено нападение: человек с топором ранил охранника
"Личный состав Центрального отдела полиции поднят по тревоге. Сейчас полицейские продолжают работать на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства правонарушения. Правоохранители отрабатывают возможные пути отхода нападающего и вероятные места его пребывания. В его розыске подозреваемого задействованы опытные оперативники, а раскрытие преступления находится на контроле руководства мариупольской милиции. Предварительная квалификация события - ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть - покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-