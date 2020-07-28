Нападение на синагогу в Мариуполе расследуют как покушение на убийство, нападавшего разыскивают

28 июля, 2020, 20:27

В полиции расследуют нападение неизвестного с топором на охранника синагоги, как покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Напомним, утром 28 июля в полицию обратилась женщина и рассказала, что в синагоге в центральном районе Мариуполя неизвестный с топором избил охранника синагоги и скрылся.

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"Личный состав Центрального отдела полиции поднят по тревоге. Сейчас полицейские продолжают работать на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства правонарушения. Правоохранители отрабатывают возможные пути отхода нападающего и вероятные места его пребывания. В его розыске подозреваемого задействованы опытные оперативники, а раскрытие преступления находится на контроле руководства мариупольской милиции. Предварительная квалификация события - ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть - покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении.

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