29 июля, 2020, 21:22

Украинский боксер Александр Усик снялся в клипе белорусского рэпера Сереги

Видео в сети распространил Instagram-блогер voloshyn_xx.

"Мы на съемках клипа Сереги, здесь вот есть еще люди, Саша Усик. Его же Саша зовут, правильно?", - сказал в instagram-stories блогер.

Александр Усик взял на съемки клипа свой пояс WBC (Всемирного боксерского совета) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Напомним, 4 июля Александр Усик объявил о создании собственной промоутерской компании.

28 июня Усик заявил, что продолжит сотрудничество с промоутерской компанией братьев Кличко K2 Promotions, если ему предложат выгодные условия.