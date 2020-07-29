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Espreso.tvСпортУсик снялся в клипе белорусского рэпера Сереги

Усик снялся в клипе белорусского рэпера Сереги


фото: ua.tribuna.com
Украинский боксер Александр Усик снялся в клипе белорусского рэпера Сереги

Видео в сети распространил Instagram-блогер voloshyn_xx.

"Мы на съемках клипа Сереги, здесь вот есть еще люди, Саша Усик. Его же Саша зовут, правильно?", - сказал в instagram-stories блогер.

Александр Усик взял на съемки клипа свой пояс WBC (Всемирного боксерского совета) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

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