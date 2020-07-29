Усик снялся в клипе белорусского рэпера Сереги
29 июля, 2020, 21:22
Украинский боксер Александр Усик снялся в клипе белорусского рэпера Сереги
Видео в сети распространил Instagram-блогер voloshyn_xx.
"Мы на съемках клипа Сереги, здесь вот есть еще люди, Саша Усик. Его же Саша зовут, правильно?", - сказал в instagram-stories блогер.
Александр Усик взял на съемки клипа свой пояс WBC (Всемирного боксерского совета) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
- Напомним, 4 июля Александр Усик объявил о создании собственной промоутерской компании.
- 28 июня Усик заявил, что продолжит сотрудничество с промоутерской компанией братьев Кличко K2 Promotions, если ему предложат выгодные условия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-