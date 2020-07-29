Тренер "Шахтера" Каштру назвал цель команды в Лиге Европы

29 июля, 2020, 19:53

Главной задачей донецкого "Шахтера" в Лиге Европы является выход в финал

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

В "Шахтере" уважительно относятся к "Вольфсбургу" и считают команду серьезным соперником.

"Прежде всего думаем о поединке с "Вольфсбургом", ни в коем случае не забывая главной цели - пройти в финал. Однако сейчас не следует об этом думать. Необходимо очень уважительно рассматривать "Вольфсбург" и понимать, что это компетентная команда. Факторы успеха? Это то, как мы будем подходить к каждой игре. Должны рассматривать любой матч как очень и очень сложный. Понимаем, что возможность пройти в 1/4 финала имеет как "Шахтер", так и "Вольфсбург", - рассказал Каштру.

В первом матче 1/8 финала в Германии "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" со счетом 2: 1, поединок в Киеве состоится 5 августа. Если "горняки" пройдут немцев, то в четвертьфинале встретятся с победителем пары "Айнтрахт" - "Базель" (первый матч 0: 3).

Если "горняки" выйдут в полуфинал, то там украинцев будут ждать победитель четверки "Интер" / "Хетафе" - "Рейнджерс" / "Байер".

17 июня исполком УЕФА утвердил, что "Шахтер" проведет ответный матч 1/8 финала ЛЕ против немецкого "Вольфсбурга" 5 или 6 августа.

10 июля стало известно, что по результатам жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы УЕФА донецкий "Шахтер" может встретиться с победителем пары "Айнтрахт" - "Базель" .