 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСША выведут из Германии почти 12 тысяч военных, но половину оставят в Европе

США выведут из Германии почти 12 тысяч военных, но половину оставят в Европе


фото: reuters
Администрация президента США намерена вывести из Германии около 12 тысяч военнослужащих, но почти половину из них оставят в Европе для противодействия угрозам со стороны России

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников.

Собеседники отметили, что в ближайшее время будет перемещена относительно небольшая группа американского военного контингента. На вывод остальных военных потребуются годы и миллиарды долларов.

"На планирование уйдут месяцы, а годы - на выполнение, потому что это очень сложно", - добавил один из чиновников.

Позже министр обороны США Марк Эспер подтвердил, что Германию покинут 11900 американских военнослужащих. Их передислоцируют в Бельгию и Италию.

По информации CNN, около 5400 человек будут "оставаться в Европе".

Читайте также: США переместят в Польшу вдвое больше военных, чем планировалось, и десятки самолетов

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что численность американских военных в Германии будет сокращена до 25 000.

Сейчас на территории Германии находится около 52 тысяч военнослужащих США. В обычное время их количество составляет около 35 000, но может изменяться в связи с проведением военных маневров.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июля, 2020 среда

больше новостей

29 июля, 2020 среда

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать