США выведут из Германии почти 12 тысяч военных, но половину оставят в Европе
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников.
Собеседники отметили, что в ближайшее время будет перемещена относительно небольшая группа американского военного контингента. На вывод остальных военных потребуются годы и миллиарды долларов.
"На планирование уйдут месяцы, а годы - на выполнение, потому что это очень сложно", - добавил один из чиновников.
Позже министр обороны США Марк Эспер подтвердил, что Германию покинут 11900 американских военнослужащих. Их передислоцируют в Бельгию и Италию.
По информации CNN, около 5400 человек будут "оставаться в Европе".
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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что численность американских военных в Германии будет сокращена до 25 000.
Сейчас на территории Германии находится около 52 тысяч военнослужащих США. В обычное время их количество составляет около 35 000, но может изменяться в связи с проведением военных маневров.
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