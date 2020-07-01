Трамп утвердил план вывода 9500 военных из Германии
Об этом заявил представитель Пентагона Джон Хоффман, сообщает CNBC .
"Министр обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов вчера сообщили президенту (Трампу, - ред.) о планах передислоцировать 9500 военнослужащих из Германии. Предложение было утверждено", - сообщил Гоффман.
По словам представителя Пентагона, решение Трампа будет способствовать, в частности, усилению российского сдерживания, укреплению НАТО, успокоению союзников, улучшению стратегической гибкости США и оперативной гибкости американского командования США.
Он добавил, что в течение следующих недель этот план будет обсужден на комитетах по вопросам обороны Конгресса США, а также будут проведены консультации с союзниками США в НАТО.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает перемещение части американского вооруженного контингента из Германии в Польшу " мощным сигналом " для России, которая продолжает представлять угрозу для восточных флангов НАТО в Европе. Он также уточнил, что намерен сократить 52-тысячный контингент в Германии до 25-ти.
Президент США Дональд Трамп заявил, что численность американских военных в Германии будет сокращена до 25 тысяч.
Сейчас на территории Германии находится около 52 тысяч военнослужащих США. В обычное время их количество составляет около 35 тысяч, но может изменяться в связи с проведением военных маневров.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи