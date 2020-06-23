США переместят в Польшу вдвое больше военных, чем планировалось, и десятки самолетов
Также в Польшу будет переброшено десятки истребителей, сообщает Dziennik Gazeta Prawna .
В среду президенты Дуда и Дональд Трамп подтвердят в Вашингтоне принципы, на которых будет усилено присутствие США в Польше.
Согласно планам, в Польшу должен прибыть до двух тысяч американских солдат, а не, как предполагалось ранее, до тысячи. Польше также будет передано командование V корпусом армии США из Кентукки. Есть также план, чтобы из Германии в Польшу перебазировались около 30 американских F-16.
Также на встрече будет подписано соглашение Defence Cooperation Act, регулирующий правила, по которым американцы будут работать в Польше. Для этого Польши будет передано пять бывших в употреблении, но новых, чем использованы польскими ВВС, транспортных самолетов C-130 Hercules.
Также, по данным издания, Польша скоро заявит о намерении купить в США боевые вертолеты. Ожидается, что это будут AH-64 Apache или Bell AH-1Z Viper.
Сейчас в Польше размещены около 5 тысяч американских военных.
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