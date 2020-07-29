Среди задержанных в Беларуси наемников "Вагнера" - 6 экс-боевиков "ДНР", - росСМИ
Об этом сообщает российское издание "Фонтанка".
4 из 6 наемников - родились в Донецкой области.
"57-летний уроженец Донецка Олега Дрига и его 34-летний земляк Геннадий Фетисов, 39-летний уроженец Славянска Максим Кошман с позывным "Коршун", 36-летний Павел Нижник из Макеевки участвовали в украинском конфликте на стороне "ДНР", - отмечает издание.
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По данным росСМИ, также были задержаны 39-летний Игорь Шеломенцев из Улан-Удэ и 39-летний Тахир Бахтигараев из Перми, которые также воевали в составе террористов.
- Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что в случае, если боевики ЧВК "Вагнер", задержанные 29 июля спецслужбами Беларуси, воевали на Донбассе, следует требовать их выдачи Украине.
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