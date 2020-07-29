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Espreso.tvОбществоСМИ узнали возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

СМИ узнали возможную стоимость вакцины от коронавируса в США


фото: Reuters
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить цену за курс вакцины от COVID-19 на уровне 50-60 долларов

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Как пишет газета, такую цену компания установит для США и других стран с "высоким уровнем дохода".

Reuters сообщает, что цена, скорее всего, изменится, ведь Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу в 600 млн доз вакцины против коронавируса, которую они разрабатывают, стоимостью в 19,5 долларов за дозу.

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Ранее сообщалось, что в США началась самая масштабная последняя фаза испытаний вакцины от коронавируса.

Компания Moderna разрабатывает вакцину совместно с Национальным институтом здравоохранения США.

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Первые две фазы испытаний вакцины прошли успешно. Первичные результаты показали, что вакцина работает эффективно, хотя и имеет некоторые побочные эффекты - вызывает усталость, озноб, головную боль, боли в мышцах и в месте инъекции.

Во время второй фазы проводились расширенные клинические испытания, в том числе на пациентах различных возрастных групп и с проблемами со здоровьем.

Если все пойдет хорошо в будущих исследованиях, "компания остается на пути к тому, чтобы иметь возможность доставлять примерно 500 млн доз в год и, возможно, до 1 миллиарда доз в год, начиная с 2021".

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