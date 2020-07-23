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Espreso.tvОбществоБилл Гейтс: для полной защиты от коронавируса потребуется несколько доз вакцины

Билл Гейтс: для полной защиты от коронавируса потребуется несколько доз вакцины

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс выразил мнение, что полную защиту от заражения новым коронавирусом сможет обеспечить лишь инъекция нескольких доз потенциальной вакцины

Об этом миллиардер и филантроп заявил в интервью CBS .

"Ни одна из вакцин на данный момент не выглядит так, будто она будет работать с введением одной дозы. С самого начала это была только надежда", - отметил Билл Гейтс.

Филантроп, который пожертвовал на борьбу с инфекцией 300 млн долларов, заявил о необходимости глобальных усилий для распространения вакцины по всему миру.

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"Если вы хотите полностью препятствовать передаче (коронавируса), то вам нужно охватить 70-80% (населения) в глобальном масштабе. Это невероятно большие цифры", - отметил предприниматель.

Ранее Гейтс, который еще с 2015 года предупреждал о потенциальной угрозе пандемии, признал, что "будет много неопределенностей" по эффективности любой вакцины, но подчеркнул, что препарат "со временем улучшится".

Он также подверг критике заявления президента Дональда Трампа о низком уровне смертности от коронавируса в США по сравнению с другими странами.

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