Билл Гейтс: для полной защиты от коронавируса потребуется несколько доз вакцины

23 июля, 2020, 13:50

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс выразил мнение, что полную защиту от заражения новым коронавирусом сможет обеспечить лишь инъекция нескольких доз потенциальной вакцины

Об этом миллиардер и филантроп заявил в интервью CBS .

"Ни одна из вакцин на данный момент не выглядит так, будто она будет работать с введением одной дозы. С самого начала это была только надежда", - отметил Билл Гейтс.

Филантроп, который пожертвовал на борьбу с инфекцией 300 млн долларов, заявил о необходимости глобальных усилий для распространения вакцины по всему миру.

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"Если вы хотите полностью препятствовать передаче (коронавируса), то вам нужно охватить 70-80% (населения) в глобальном масштабе. Это невероятно большие цифры", - отметил предприниматель.

Ранее Гейтс, который еще с 2015 года предупреждал о потенциальной угрозе пандемии, признал, что "будет много неопределенностей" по эффективности любой вакцины, но подчеркнул, что препарат "со временем улучшится".

Он также подверг критике заявления президента Дональда Трампа о низком уровне смертности от коронавируса в США по сравнению с другими странами.