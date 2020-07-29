Русский писатель - террорист Прилепин подтвердил, что часть из задержанных в Минске "вангеровцев" воевали с ним на Донбассе

29 июля, 2020, 17:30

Среди 32 задержанных бойцов российской ЧВК Вагнера есть бывшие участники батальона писателя Захара Прилепина, воевавшего в составе "ДНР"

Об этом он написал в Telegram.

"Среди задержанных в Минске представителей какой-то ЧВК действительно есть несколько бывших бойцов из нашего батальона. То, что люди, которые воевали и воюют в армии "ДНР" и "ЛНР" - воюют не только там, давно известно", - написал он.

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