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Espreso.tvОбществоРусский писатель - террорист Прилепин подтвердил, что часть из задержанных в Минске "вангеровцев" воевали с ним на Донбассе

Русский писатель - террорист Прилепин подтвердил, что часть из задержанных в Минске "вангеровцев" воевали с ним на Донбассе


фото: kp.ru
Среди 32 задержанных бойцов российской ЧВК Вагнера есть бывшие участники батальона писателя Захара Прилепина, воевавшего в составе "ДНР"

Об этом он написал в Telegram.

"Среди задержанных в Минске представителей какой-то ЧВК действительно есть несколько бывших бойцов из нашего батальона. То, что люди, которые воевали и воюют в армии "ДНР" и "ЛНР" - воюют не только там, давно известно", - написал он.

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  • По данным РосСМИ, щестеро лиц, связанных с ЧВК Вагнера, задержанных в Минске, участвовали в войне на Донбассе на стороне террористов.

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