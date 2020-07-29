"Карпаты" требуют у "Шахтера" вернуть долг за аргентинского футболиста

29 июля, 2020, 16:47

Львовские "Карпаты" собираются подать на донецкий "Шахтер" иск в ФИФА из-за долга за трансфер Густаво Бланко Лещука

Об этом сообщает Sportarena.

По информации источника, "горняки" должны были заплатить "Карпатам" 200 тыс. евро от перепродажи Густаво Бланко Лещука.

28-летний Бланко Лещук выступал за "Карпаты" с февраля 2016 по январь 2017 года, после чего перешел в "Шахтер". Летом 2018-го "горняки" отдали форварда в аренду в испанскую "Малагу", а через год продали в турецкий "Антальяспор".

В текущем сезоне Бланко Лещук провел 33 матча, забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость аргентинца составляет 1,2 млн евро.