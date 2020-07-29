"Карпаты" расторгли контракт с главным тренером Санжаром
Об этом сообщает официальный сайт "Карпат".
Соглашение было расторгнуто по взаимному согласию сторон.
"Сегодня, когда Карпаты по итогам сезона понизились в классе, наши дороги расходятся, но будущее переполнено неожиданностей. По итогам этого этапа могу только поблагодарить Романа Санжара и его тренерский штаб. Поблагодарить за фанатичное упорство и стремление поднять команду со дна, за стойкость, терпение , мужество, упорную работу с молодежью и готовность на все имеющиеся проблемы работать с командой до конца. Эти качества многое стоят в футболе, и заслуживают максимального уважения. Именно в тяжелой минуте становится понятно - кто есть кто. За непродолжительное время нашего знакомства начал уважать Романа за человеческие качества и профессионализм, и от всей души желаю тренеру дальнейших успехов и прогресса. Дальше - будет! ", - сказал совладелец "Карпат" Олег Смалийчук.
9 июля Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел дело по заявлению УПЛ относительно неявки "Карпат" на матч 24-го тура с "Мариуполем".
По результатам рассмотрения было решено зачислить "Карпатам" техническое поражение 0: 3 и за повторную неявку на матч чемпионата Украины исключить львовский клуб из премьер-лиги.
- 30 июня сообщалось, что львовские "Карпаты" находятся на грани исчезновения.
- Напомним, 9 июля Украинская ассоциация футбола исключила львовские "Карпаты" из премьер-лиги.
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