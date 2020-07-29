"Карпаты" расторгли контракт с главным тренером Санжаром

29 июля, 2020, 22:14

Львовские "Карпаты" объявили о расторжении контракта с главным тренером клуба Романом Санжаром

Об этом сообщает официальный сайт "Карпат".

Соглашение было расторгнуто по взаимному согласию сторон.

"Сегодня, когда Карпаты по итогам сезона понизились в классе, наши дороги расходятся, но будущее переполнено неожиданностей. По итогам этого этапа могу только поблагодарить Романа Санжара и его тренерский штаб. Поблагодарить за фанатичное упорство и стремление поднять команду со дна, за стойкость, терпение , мужество, упорную работу с молодежью и готовность на все имеющиеся проблемы работать с командой до конца. Эти качества многое стоят в футболе, и заслуживают максимального уважения. Именно в тяжелой минуте становится понятно - кто есть кто. За непродолжительное время нашего знакомства начал уважать Романа за человеческие качества и профессионализм, и от всей души желаю тренеру дальнейших успехов и прогресса. Дальше - будет! ", - сказал совладелец "Карпат" Олег Смалийчук.

9 июля Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел дело по заявлению УПЛ относительно неявки "Карпат" на матч 24-го тура с "Мариуполем".

По результатам рассмотрения было решено зачислить "Карпатам" техническое поражение 0: 3 и за повторную неявку на матч чемпионата Украины исключить львовский клуб из премьер-лиги.