ЦИК Беларуси отказал главному конкуренту Лукашенко в регистрации кандидатом в президенты
Об этом сообщает TUT.by .
Причиной такого решения в ЦИК назвали незадекларированную собственность в оффшорах. Эти данные комиссия получила от Комитета госконтроля Беларуси.
Виктор Бабарыка считается наиболее серьезным противником Александра Лукашенко на предстоящих выборах.
Некоторые неофициальные опросы общественного мнения показывали, что за него готовы голосовать до половины избирателей.
Также было отказано в регистрации еще одному оппозиционному кандидату Валерию Цепкало.
После начала президентской кампании Бабарыка был помещен в СИЗО. Ему были предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-