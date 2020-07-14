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Espreso.tvОбществоЦИК Беларуси отказал главному конкуренту Лукашенко в регистрации кандидатом в президенты

ЦИК Беларуси отказал главному конкуренту Лукашенко в регистрации кандидатом в президенты

ЦИК Беларуси единогласно проголосовал за недопуск в кандидаты Виктора Бабарыка, который считался главным конкурентом действующего президента Александра Лукашенко

Об этом сообщает TUT.by .

Причиной такого решения в ЦИК назвали незадекларированную собственность в оффшорах. Эти данные комиссия получила от Комитета госконтроля Беларуси.

Виктор Бабарыка считается наиболее серьезным противником Александра Лукашенко на предстоящих выборах.

Некоторые неофициальные опросы общественного мнения показывали, что за него готовы голосовать до половины избирателей.

Также было отказано в регистрации еще одному оппозиционному кандидату Валерию Цепкало.

После начала президентской кампании Бабарыка был помещен в СИЗО. Ему были предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

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