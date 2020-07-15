На акциях протеста в Беларуси задержали около 260 человек, среди них - журналисты

15 июля, 2020, 14:18

В городах Беларуси на стихийных акциях в поддержку незарегистрированных кандидатами в президенты Виктора Бабарыко и Валерия Цепкало накануне во вторник были задержаны около 260 человек

Такие данные утром в среду оказал белорусский правозащитный центр Весна , который публикует поименный список задержанных (перечень обновляется).

Согласно ему, на акциях в Минске в милицию доставили 230 человек. Задержание также состоялись в Бресте, Гомеле, Гродно, Пружанах, Бобруйске, Солигорске, Столбцах.

Во время акций были задержаны и сотрудников СМИ, которые вели трансляции с места событий. Белорусская ассоциация журналистов сообщила о более чем 10 репортеров, которых увезли в отделение. Их, по данным ассоциации, отпускали довольно быстро и без составления протоколов.

Читайте также: В Беларуси прошли жесткие массовые задержания участников акций протеста

На акции в Минске задержали двух сотрудников Белорусской службы Радио Свобода Олеся Пилецкий и Андрея Рабчика. Обоих отпустили в одиннадцать часов вечера.

Акция в Минске проходила на центральном проспекте Независимости. Также люди собирались в районе площади Победы, возле Кафедрального собора, в некоторых "спальных" кварталах. По информации из соцсетей, в Минске проходили жесткие задержания. Тех, кого выхватывала милиция, люди пытались отбить. Водители поддерживали участников акции, сигналя им из машин, из-за чего власти перекрыли ряд улиц. Также после десяти вечера было перекрыто отдельные станции метро, ​​а на некоторых участках проспекта Независимости отключено уличное освещение.

По факту протестов Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье об организации или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Во вторник Центризбирком Белоруссии объявил, что он не будет регистрировать кандидатами в президенты страны бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарыка и екскеривника Парка высоких технологий Валерия Цепкало. Вместе с тем ЦИК допустил к участию в выборах пять кандидатов, в том числе действующего президента Александра Лукашенко и жену популярного блогера Сергея Тихановського - Светлану. Участники предыдущих акций за честные выборы в Белоруссии собирали подписи, в том числе, за выдвижение Тихановськои.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Хосеп Боррель заявил, что отказ властей Беларуси зарегистрировать кандидатами Бабарыка и Цепкало подрывает демократичность выборов и ограничивает возможности волеизъявления избирателей страны.

Виктор Бабарыко вместе со своим сыном Эдуардом с июня содержится под стражей. Его обвиняют в отмывании преступных доходов, даче взятки и уклонении от уплаты налогов. Белорусские правозащитники признали его политзаключенным, международная организация Amnesty International - узником совести.

Выборы президента Беларуси запланировано на 9 августа. Сторонники оппозиции обвиняют Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, в преследовании и решении репрессий против своих политических соперников.