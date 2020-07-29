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Espreso.tvЭкономикаМинэкономики прогнозирует рост ВВП на 4,6% в 2021 году

Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 4,6% в 2021 году

Согласно проекту макропрогноза, Минэкономики ожидает рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Согласно проекту соответствующего постановления, который значится в повестке дня Кабмина в среду, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%.

Кроме того, согласно проекту прогноза на ближайшие три года, в 2022 году рост ВВП ожидается на уровне 4,3% при инфляции 6,2%.

Также отмечается, что рост экспорта ожидается на 2,9% в следующем году и на 6,4% в 2022 году, тогда как рост импорта прогнозируется на уровне 10,6% и 10% соответственно.

Согласно тексту постановления, дефицит торгового баланса составит в 2021 году $10,4 млрд и $13,6 млрд в 2022 году.

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