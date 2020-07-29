Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 4,6% в 2021 году
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Согласно проекту соответствующего постановления, который значится в повестке дня Кабмина в среду, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%.
Кроме того, согласно проекту прогноза на ближайшие три года, в 2022 году рост ВВП ожидается на уровне 4,3% при инфляции 6,2%.
Также отмечается, что рост экспорта ожидается на 2,9% в следующем году и на 6,4% в 2022 году, тогда как рост импорта прогнозируется на уровне 10,6% и 10% соответственно.
Согласно тексту постановления, дефицит торгового баланса составит в 2021 году $10,4 млрд и $13,6 млрд в 2022 году.
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Напомним, согласно прогнозу Всемирного банка , в 2020 году валовой внутренний продукт Украины упадет на 3,5%.
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В МВФ ожидают спада ВВП Украины на 7,7% по итогам текущего года. А мировая экономика может упасть на 3%.
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