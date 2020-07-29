Бывший лидер "Карпат" может продолжить карьеру в Москве

29 июля, 2020, 20:45

Московский ЦСКА хочет подписать контракт с полузащитником аргентинского "Ривер Плейта" Хорхе Карраскальом

Об этом сообщает ESPN .

По информации источника, ЦСКА предложил за Карраскаля 7 млн евро, однако "Ривер" отказал. Аргентинцы хотят получить 8,5 млн евро. Россияне продолжат вести переговоры.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 10 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 ассист.

22-летний колумбиец был игроком львовских "Карпат" в период с 2017-го по 2019-й год. В общем провел 41 матч, забил 6 мячей и отдал 5 ассистов.