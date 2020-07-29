Бывший лидер "Карпат" может продолжить карьеру в Москве
29 июля, 2020, 20:45
Московский ЦСКА хочет подписать контракт с полузащитником аргентинского "Ривер Плейта" Хорхе Карраскальом
Об этом сообщает ESPN .
По информации источника, ЦСКА предложил за Карраскаля 7 млн евро, однако "Ривер" отказал. Аргентинцы хотят получить 8,5 млн евро. Россияне продолжат вести переговоры.
В нынешнем сезоне полузащитник провел 10 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 ассист.
22-летний колумбиец был игроком львовских "Карпат" в период с 2017-го по 2019-й год. В общем провел 41 матч, забил 6 мячей и отдал 5 ассистов.
- 30 июня сообщалось, что львовские "Карпаты" находятся на грани исчезновения.
- Напомним, 9 июля Украинская ассоциация футбола исключила львовские "Карпаты" из премьер-лиги.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-