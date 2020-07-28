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Espreso.tvОбществоЗеленский создал Северодонецкую военно-гражданскую администрацию

Зеленский создал Северодонецкую военно-гражданскую администрацию


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский постановил образовать военно-гражданскую администрацию города Северодонецк Луганской области

Соответствующий указ №297 / 2020 опубликован на сайте ОПУ.

"Образовать военно-гражданскую администрацию города Северодонецк Луганской области", - говорится в документе.

Указом президент также поручил командующему Объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации осуществить необходимые мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

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