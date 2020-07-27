Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске

27 июля, 2020, 19:29

Соответствующий указ №293 / 2020 от 27 июля размещен на сайте ОПГ.

"Создать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области, - говорится в указе.

Указом также поручено командующему Объединенных сил и главе Луганской областной государственной администрации осуществить все предусмотренные этим законом меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

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