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Espreso.tvОбществоЗеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске

Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский постановил образовать военно-гражданскую администрацию города Лисичанска Луганской области

Соответствующий указ №293 / 2020 от 27 июля размещен на сайте ОПГ.

"Создать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области, - говорится в указе.

Указом также поручено командующему Объединенных сил и главе Луганской областной государственной администрации осуществить все предусмотренные этим законом меры, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

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