 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаСногсшибательного падения гривны до конца текущего года не будет, - Пендзин

Сногсшибательного падения гривны до конца текущего года не будет, - Пендзин


фото: zik
Гривневые депозиты остаются привлекательными на краткосрочный срок, для долгосрочных сбережений лучше выбирать доллар

Такой совет в эфире программы "Эспрессо Кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо" дал Олег Пендзин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба.

Он пояснил доверие к гривне тем, что до конца текущего года не ожидается головокружительного падения гривны.

"Наверное, лучший вариант в данной ситуации - найти более менее надежный (лучше государственный) банк с хорошим процентом по депозитам в гривне ... Если вы смотрите в долгосрочной перспективе - тогда, наверное, доллар. Потому что очень трудно предсказать, что будет в течение следующего года с украинский денежной единицей ", - добавил эксперт.

  • Сейчас гривна укрепляется после длительного падения. Национальный банк Украины 27 июля установил официальный курс гривны на отметке 27,76грн / $.
  • По экономику влияют заявления об ослаблении курса и ускорения инфляции, рассказали Еспресо.TV экономические эксперты.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

28 июля, 2020 вторник

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать