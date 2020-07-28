Сногсшибательного падения гривны до конца текущего года не будет, - Пендзин

28 июля, 2020, 12:25

Гривневые депозиты остаются привлекательными на краткосрочный срок, для долгосрочных сбережений лучше выбирать доллар

Такой совет в эфире программы "Эспрессо Кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо" дал Олег Пендзин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба.

Он пояснил доверие к гривне тем, что до конца текущего года не ожидается головокружительного падения гривны.

"Наверное, лучший вариант в данной ситуации - найти более менее надежный (лучше государственный) банк с хорошим процентом по депозитам в гривне ... Если вы смотрите в долгосрочной перспективе - тогда, наверное, доллар. Потому что очень трудно предсказать, что будет в течение следующего года с украинский денежной единицей ", - добавил эксперт.