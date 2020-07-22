Доллар по 30 - это хорошо или плохо? Экспертный опрос

23 июля, 2020, 07:04

Заявления чиновников о долларе по 30 и инфляции на уровне 8-9% создают негативные ожидания граждан и бизнеса, а также могут привести к сокращению инвестиций, потребления и занятости

Об этом свидетельствует исследование членом редколлегии VoxUkraine Юрия Городниченко и профессора KSE Соломии Шпак. Однако есть экономисты, которые утверждают, что доллар должен приблизиться к 29, а показатель инфляции должен быть больше, чем ставит целью Нацбанк.

Журналистка Еспресо.TV Ольга Чайка расспросила экспертов, как влияют на экономику заявления об ослаблении курса и ускорении инфляции и стоит ли стремиться воплотить в реальность прогнозные показатели.

Сергей Николайчук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU:

Результаты исследования Юрия Городниченко и Соломии Шпак четко показывают, что усиление девальвационных и инфляционных ожиданий ведет к ухудшению оценок бизнесом перспектив собственных компаний и экономики в целом.

Этому есть несколько объяснений. Во-первых, историческая память. До недавнего времени в Украине экономические кризисы сопровождались девальвацией и инфляцией. Поэтому психологически люди воспринимают слова «экономический кризис - инфляция - девальвация» как очень родственные.

Во-вторых, для населения высокая инфляция - это уменьшение покупательной способности как доходов, так и сбережений. Поэтому представители бизнеса, которые тоже являются людьми, переносят ожидания инфляции на собственный кошелек и на платежеспособный спрос на свою продукцию.

И в-третьих, высокие цены - это не только дополнительные доходы предприятий от продажи своей продукции, но и большие расходы компаний на ее производство. Кроме того, девальвация может усложнить жизнь компаний, у которых значительная часть долгов в иностранной валюте.

В общем, как показывает международный и отечественный опыт, оптимальным для экономического роста в долгосрочной перспективе является стабильная макрофинансовая среда. То есть среда, когда бизнес и население в своих решениях могут пренебрегать ожидаемым изменением цен. Именно поэтому центральные банки таргетирует низкий и стабильный уровень инфляции. В Украине такая цель для НБУ - 5%. Попытки ускорить инфляцию выше этого уровня вызовет дополнительные потери для украинской экономики.

Елена Белан, главный экономистка Dragon Capital:

На самом деле фразы о долларе по 30 и инфляции 8-11% должны использоваться очень осторожно, потому что украинцы воспринимают их как прогноз, который сбудется. Сейчас в течение нескольких дней сохраняется ослабление гривни без особых экономических факторов. Скорее всего, это действие таких заявлений, которое привела к тому, что экспортеры не хотят продавать валюту, а импортеры и другие хотят побыстрее купить, потому что их настраивают на то, что гривня будет снижаться в цене.

Такие ожидания очень легко сформировать, так как граждане склонны верить в плохой сценарий и перестраховываться. В то время как положительные месседжи, которые звучат из уст политиков, чаще всего не вызывают доверия. Поэтому дальше будет трудно утолить ожидания.

У Нацбанка есть инструменты, чтобы держать определенный курс некоторое время. Перспектива остановить курс на определенной отметке и держать его там в течение некоторого времени выглядит достоверно. Но в таком случае возникает вопрос, какую политику будет проводить Нацбанк. Будет ли он таргетировать инфляцию, то есть держать рост цен на определенном уровне, станет ли управлять валютным курсом. Цели держать курс и таргетировать инфляцию являются конфликтными, надо сосредоточиться на чем-то одном.

Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии:

Заявления о долларе по 30 и инфляции выше 8% - это вербальная интервенция, они создают ожидания. Таргетирование инфляции имеет целью не только сам факт, но и создание ожиданий. Если предприятия будут ожидать, что инфляция будет выше, то они будут повышать цены. То есть это такое самоосуществляемое пророчество.

То же самое касается курса. Создавать какие-то курсовые ожидания - это повышать спрос на доллар и создавать собственноручно ситуацию, в которой гривня будет дешеветь.

Вербальные интервенции обычно работают. И это сознательный выбор: сейчас политика власти ориентирована на то, чтобы экспортеры получили преимущество на внешних рынках.

Основной вопрос - удастся ли удержать ожидания в тех рамках, которые были заявлены. Эти игры опасны тем, что могут привести к гораздо большей волатильности, чем этого ожидают люди, которые все это начинают.

Украинская экономика примерно каждые четыре года переживает шоки - и эти шоки для нее, конечно, очень негативные. Рост должен быть стабильным и базироваться на устойчивом фундаменте. И очередные шоки - это не то, что нам нужно.

Олег Пендзин, эксперт Экономического дискуссионного клуба:

В госбюджет 2020 г. были заложены такие цифры: 9% инфляции, 4,5% падения ВВП и курс 29,5 грн / долл. То есть Верховная Рада проголосовала, что в Украине формируется бюджет, исходя из таких макроэкономических показателей. Этот прогноз лег в основу формирования доходной части государственного бюджета. То есть нельзя говорить, что это заявления. Это принято на уровне законодательного документа.

На мой взгляд, не очень скоординированная политика Национального банка Украины по формированию валютного курса как в прошлом году, так и в этом, наносила серьезный ущерб государственному бюджету. За прошлый год в связи с разницей между прогнозируемым курсом в 29,4 и фактическим 25,5 бюджет недополучил 120 млрд грн. Поэтому правительство должно идти по заимствованиям. И вместо того, чтобы заимствования отправлять на инвестиционные проекты, он должен был выделять их на социальные расходы, то есть проедать заимствования.

Когда мы говорим, что население плохо воспринимает заявленный курс и уровень инфляции, а скажите, пожалуйста, оно нормально воспринимает социальные обязательства?

Я думаю, что политика Национального банка будет направлена на то, чтобы медленно, не торопясь, выводить фактические цифры, которые на сегодняшний момент есть в государстве, к прогнозным цифрам бюджета.

Экономика Украины за первое полугодие упала на 5,5% - официальные данные Министерства экономического развития. Как при падающей экономике может укрепляться гривня? Если это происходит за счет расходов валютных резервов Национального банка, то возникает вопрос: а зачем это делается?

В интересах украинского государства сегодня стимулировать экспорт. А это можно сделать небольшим ослаблением курса. Я думаю, что до конца года будет примерно 29 грн. На повышение до 30 не пойдут - потому что впереди выборы, не всем объяснишь, что это нужно для экономики.

Когда нам рассказывают, что курс является рыночным - этому человеку можно смело смеяться в глаза. Нацбанк Украины - это уникальная структура, которая сама определяет правила игры и сама в эту игру играет (т.е. имеет право либо купить, либо продать валюту). Нацбанк в большинстве случаев в ручном режиме формирует курс.