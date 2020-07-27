Официальный курс гривня укрепляется после длительного падения
27 июля, 2020, 09:10
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 27 июля 2020 года на отметке 27,76грн/$
Об этом говорится на сайте НБУ .
По состоянию на 24 июля курс составлял 27,88 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 27 июля установлен на уровне 32,22 грн/евро. По состоянию на 24 июля курс составлял 32,24 грн/евро.
На наличном рынке 27 июля по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,68, продают - по 27,80 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27,50 до 28,30 грн/$, продажи - в пределах 27,67-29,50 грн/$.
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