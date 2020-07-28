"Защити армию". Жители Тернополя присоединились к всеукраинской акции
28 июля, 2020, 12:50
Протестную акцию с требованиями не обезоруживать украинское войско устроили на Театральной площади областного центра
Об этом сообщает издание "За Збручем".
"Важно предоставить нашей армии возможность защитить себя, не дать врагу убивать наших военных и захватывать наши позиции. Несколько дней на поле боя умирал раненый медик. Ни президент Зеленский, ни командования ВСУ не удосужились спасти его и других бойцов. Итак, мы видим, что договоренности нынешней украинской власти с оккупантом ни к какому перемирию не могут привести. Мы вышли на акцию, чтобы напомнить власти: активное общество не позволит сделать капитулянтские шаги и уступки агрессору ", - подчеркнул соорганизатор акции Михаил Паламарчук.
Источник фото: "За Збручем"
- "Защити армию" - это Всеукраинская акция, которая происходит в Харькове, Киеве, Одессе, Львове , Черкассах. Протестующие требуют от власти не запрещать украинской армии защищать нашу страну.
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