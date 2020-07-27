Нам не запретишь держать оборону: львовяне выступили в защиту армии

27 июля, 2020, 22:57

Сотни людей прошли шествием по городу, чтобы выразить свой протест против действий власти, под предлогом "всеобъемлющего перемирия" фактически обезоруживают украинское войско на восточном фронте. Колонна двигалась по центру города к Львовской ОГА

Об этом сообщает корреспондент "Еспресо.Запад".

"Сдать оружие - это сдать Украину", "Нам не запретишь держать оборону" - с такими лозунгами сегодня, 27 июля, сотни львовян вышли на центральную площадь города с протестом. Защитить армию - основное желание активистов, поскольку с сегодняшнего дня началось анонсированное прекращение огня по всей линии разграничения, и военным фактически запретили обороняться.

В защиту войска вышли волонтеры, ветераны и местные жители. Под памятником Тарасу Шевченко развернули огромный сине-желтый флаг с подписями волонтеров, которые помогали армии, со всей Украины. Началась демонстрация с молитвы за воинов, а дальше активисты начали формировать колонну и двинулись к Львовской областной государственной администрации.

"Мы идем под ЛОГА, потому что там есть представители власти. И этим людям мы имеем право сказать все, что думаем о событиях на фронте. Когда наших защитников оставляют абсолютно "слепыми", мы понимаем, что оккупанты создают новые минные поля, делают новые позиции, они захватывают наши позиции. За минувшие сутки они захватили большой кусок "серой зоны". Мне понятно, что нашу армию сдают. Если кто-то хочет договариваться с Путиным на его условиях, то ему надо выезжать на Ростов и на Московскую Федерацию. Украина - государство, которое создало, возродило украинскую армию, и мы не дадим из наших военных сделать пушечное мясо. Если сегодня хотят уничтожить армию, мы станем на ее защиту", - заверила в комментарии "Еспресо.Запад" народный депутат Украины София Федына .

"Власть, выходи, народ пришел!" - с таким лозунгом активисты пришли под здание Львовской областной государственной администрации. Среди сотни активистов атовец Виталий Беляк. В течение трех лет человек защищал украинские земли. Воевал в Луганской и Донецкой областях. Стоял на позициях в Золотом-4, где произошло инициированное президентом Зеленским разведение, и в Ореховом, в "серой зоне". Боец убежден: такое перемирие ничего хорошего не даст, ибо позиции, на которых раньше стоял его батальон и которые были "серой зоной", сейчас уже захватили оккупанты.

"Перемирие означает, что враг будет коварно обстреливать и нападать, - убежден Виталий Беляк. - Нет никакого перемирия. Всегда нам запрещали стрелять, мы вели оборонительную армию. Это уже столько лет тянется, что это абсурд. Не можем мы все время обороняться. У нас идет война, но, к сожалению, большинство забыло о ней. Считают, что это обычные вещи. На самом деле нет, надо помнить об этом каждый день и людям напоминать. Ежедневно домой к родителям отправляют их детей, погибших. Надо почитать их память, потому что люди жертвуют своей жизнью".

С сине-желтыми флагами, в вышиванках и с национальной символикой пришли поддержать войско и жители города. Для Ирины Бжезинской стимулом прийти на акцию стала новость о раненом морпехе, который четыре дня умирал в серой зоне на территории ООС. Женщина видит в таких действиях власти предательство армии и украинских интересов.

"То, что сегодня предлагают опять не защищаться, запретить разведку и отступать на собственной земле, - что это, как не предательство, - удивляется Ирина. - По-другому толковать эти события невозможно. Мы знаем, столько продолжалось перемирие. Знаем и о том, что предыдущие разведения были неудачными. После многочисленных нарушений как можно дальше двигаться в этом направлении? Это очевидная сдача интересов государства. Я думаю, люди не дадут этого сделать. Мы тяжелым трудом отстояли нашу армию. За предыдущие годы армия на самом деле возродилась, стала сильной, крепкой и профессиональной. А сейчас отнимают возможность защищать нас ".

Активисты долго стояли под стенами администрации, впрочем к ним так никто и не вышел. Завершили митинг исполнением национального гимна.