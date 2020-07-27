"Зелю вон": в ОПУ проходит акция протеста против капитуляции

27 июля, 2020, 19:26

В понедельник, 27 июля, в 19:00 возле Офиса президента Украины началась акция протеста против капитуляции "Наша армия - мира гарант, а Россия - оккупант"

Об этом сообщил с места событий корреспондент Еспресо.TV Илья Березенко.

Протестующие требуют, в частности, отменить разоружение армии в зоне конфликта, выражают возмущение запретом бойцам ООС не только стрелять в ответ, но и проводить разведку, а также заявляют о недоверии главе ОПГ Андрею Ермаку, которого они считают агентом влияния РФ.

Активисты также держат в руках плакаты с требованием отставки президента Володмира Зеленского. На плакатах написано "Зелю прочь", "Зе, не бойся", "2013 - Янык, 2020 - Зе. Дежавю?"

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