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Espreso.tvОбществоЛяшко: как минимум 20% населения Украины смогут получить весной вакцину против COVID-19

Ляшко: как минимум 20% населения Украины смогут получить весной вакцину против COVID-19

Главный санврач страны Виктор Ляшко заявил, что уже весной по договоренностям в рамках инициативы COVAX Украина может получить вакцину от COVID-19, но ее количества хватит на иммунизацию 20% населения

Об этом Ляшко заявил на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией, которая транслировалась на платформе ZOOM, сообщает Укринформ.

"Сегодня, насколько мне известно, 7 производителей вакцины начали третью стадию клинических исследований, и в ближайшее время, до конца этого года, будут результаты этих исследований, на весну получим средства для иммунопрофилактики. Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX, было поручение Президента, он взял под контроль обеспеченность Украины в первую очередь вакцинами против COVID-19. Мы активно над этим работаем, есть обещание, что как минимум на 20% населения вакцина придет в рамках концерна COVAX", - заявил Ляшко.

Он отметил, что Украина ведет переговоры с производителями напрямую с тем, чтобы обеспечить поставки вакцины как в рамках государственных закупок, так и для того, чтобы предоставить возможность населению, работодателям покупать эту вакцину самостоятельно.

Также Ляшко отметил, что сейчас невозможно дать достоверные прогнозы о том, когда завершится пандемия коронавирусной болезни.

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