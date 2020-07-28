Ляшко: как минимум 20% населения Украины смогут получить весной вакцину против COVID-19
Об этом Ляшко заявил на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией, которая транслировалась на платформе ZOOM, сообщает Укринформ.
"Сегодня, насколько мне известно, 7 производителей вакцины начали третью стадию клинических исследований, и в ближайшее время, до конца этого года, будут результаты этих исследований, на весну получим средства для иммунопрофилактики. Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX, было поручение Президента, он взял под контроль обеспеченность Украины в первую очередь вакцинами против COVID-19. Мы активно над этим работаем, есть обещание, что как минимум на 20% населения вакцина придет в рамках концерна COVAX", - заявил Ляшко.
Он отметил, что Украина ведет переговоры с производителями напрямую с тем, чтобы обеспечить поставки вакцины как в рамках государственных закупок, так и для того, чтобы предоставить возможность населению, работодателям покупать эту вакцину самостоятельно.
Также Ляшко отметил, что сейчас невозможно дать достоверные прогнозы о том, когда завершится пандемия коронавирусной болезни.
- Эксперт Всемирной организации здравоохранения сумме Сваминатан полагает, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021 года.
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