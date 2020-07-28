Вакцина от коронавируса может появиться в середине 2021 года - ВОЗ

28 июля, 2020, 13:18

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан считает, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021 года

Об этом она сказала в интервью DPA .

"В настоящее время более 20 потенциальных вакцин находятся на стадии клинических испытаний. Мы надеемся, что некоторые из них будут эффективными. Исходя из того, что шансы на эффективность каждой вакцины колеблются на уровне 10%, это означает, что 2-3 или даже больше могут быть действенными. Поэтому если быть практичными, то следует ожидать широко доступную вакцину где-то в середине 2021 года ", - отметила Сваминатан.

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Она также коснулась вопроса того, что у пациентов, которые выздоровели от коронавируса, со временем исчезают антитела. Но, отметила Сваминатан, это еще "не означает, что исчезает иммунитет", ведь науке известно о различных путях, которыми организм защищается, в частности существуют клетки памяти.