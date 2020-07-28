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Espreso.tvЭкономикаАлбания и Болгария снова в "красной" зоне: Украина возобновила карантинные ограничения при въезде из некоторых стран

Албания и Болгария снова в "красной" зоне: Украина возобновила карантинные ограничения при въезде из некоторых стран


фото: reuters
Украина снова включила Албанию, Болгарию и Румынию в список стран, по прибытии из которых необходимо проходить обязательную самоизоляцию

Соответствующий список опубликован на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно информации Минздрава, по состоянию на 27 июля в "красный список" Украины входят около 60 стран. В частности, в нем остаются США, Израиль, Черногория, Молдова, Россия и Португалия. Кроме того, по сравнению с редакцией от 16 июля, в него снова входят Албания, Болгария и Румыния.

Следовательно, по возвращении из стран "красного" списка необходимо проходить обсервацию или получить отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19.

В "зеленом" списке остаются Египет, Нидерланды, Чехия, Греция, Польша, Хорватия и ряд других стран.

  • Напомним, 17 июля Украина сократила список стран, по прибытии из которых необходимо проходить обязательную самоизоляцию. В частности, из этого списка исключены Албания, Египет и Хорватия.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал самые популярные туристические направления среди украинцев.
  • 15 июля Кабмин отменил прохождение обязательной самоизоляции после возвращения из Албании и Египта.

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