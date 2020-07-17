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Espreso.tvЭкономикаУкраина сократила список стран, по прибытии из которых необходимо проходить обязательную самоизоляцию

Украина сократила список стран, по прибытии из которых необходимо проходить обязательную самоизоляцию

Из списка стран, по прибытии из которых необходимо проходить обязательную самоизоляцию, были исключены Албания, Египет и Хорватия

Обновленный список стран размещен на сайте Министерства здравоохранения.

По информации Минздрава, из списка стран "красной" зоны были исключены Албания, Египет и Хорватия. Так, по прибытию из этих стран гражданам не обязательно проходить 14-дневную обсервацию или делать ПЦР-тест на коронавирус.

Согласно опубликованному списку, в страны "зеленой" зоны входят такие направления, как Хорватия, Польша, Чехия, Турция, Греция, Италия и ряд других стран.

В то же время ограничения будут действовать по отношению к 50 странам, входящим в "красную" зону.

  • Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал самые популярные туристические направления среди украинцев.
  • 15 июля Кабмин отменил прохождение обязательной самоизоляции после возвращения из Албании и Египта.

 

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