Украина сократила список стран, по прибытии из которых необходимо проходить обязательную самоизоляцию

17 июля, 2020, 12:45

Из списка стран, по прибытии из которых необходимо проходить обязательную самоизоляцию, были исключены Албания, Египет и Хорватия

Обновленный список стран размещен на сайте Министерства здравоохранения.

По информации Минздрава, из списка стран "красной" зоны были исключены Албания, Египет и Хорватия. Так, по прибытию из этих стран гражданам не обязательно проходить 14-дневную обсервацию или делать ПЦР-тест на коронавирус.

Согласно опубликованному списку, в страны "зеленой" зоны входят такие направления, как Хорватия, Польша, Чехия, Турция, Греция, Италия и ряд других стран.

В то же время ограничения будут действовать по отношению к 50 странам, входящим в "красную" зону.