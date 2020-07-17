Украина сократила список стран, по прибытии из которых необходимо проходить обязательную самоизоляцию
17 июля, 2020, 12:45
Из списка стран, по прибытии из которых необходимо проходить обязательную самоизоляцию, были исключены Албания, Египет и Хорватия
Обновленный список стран размещен на сайте Министерства здравоохранения.
По информации Минздрава, из списка стран "красной" зоны были исключены Албания, Египет и Хорватия. Так, по прибытию из этих стран гражданам не обязательно проходить 14-дневную обсервацию или делать ПЦР-тест на коронавирус.
Согласно опубликованному списку, в страны "зеленой" зоны входят такие направления, как Хорватия, Польша, Чехия, Турция, Греция, Италия и ряд других стран.
В то же время ограничения будут действовать по отношению к 50 странам, входящим в "красную" зону.
- Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал самые популярные туристические направления среди украинцев.
- 15 июля Кабмин отменил прохождение обязательной самоизоляции после возвращения из Албании и Египта.
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