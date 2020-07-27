В Жовкве обнаружили артснаряд времен Второй мировой войны

27 июля, 2020, 10:53

Боеприпас нашли на расстоянии 3,5 км от жилых домов

Сообщение к спасателям поступило вчера вечером, передает "Еспресо.Захид".

Жовковские чрезвычайники, прибывшие на место происшествия, идентифицировали опасную находку как 75-мм артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

По данному факту уведомили правоохранительные органы и подали заявку на уничтожение боеприпаса.

Спасатели отмечают, что боеприпасы времен Второй мировой войны, несмотря на значительный возраст, очень опасны. Поэтому призывают в случае подобной находки ни в коем случае не трогать предмет, а сообщать в Службу спасения.

На прошлой неделе в центре Львова в канализации обнаружили боеприпасы времен Второй мировой, а на Жовкиовщине грибники нашли ручную гранату.