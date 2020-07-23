 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ центре Львова в канализации обнаружили два боеприпаса

В центре Львова в канализации обнаружили два боеприпаса


фото: Гаряча лінія міста
На месте работают чрезвычайники

Во время чистки канализационного коллектора в центральной части Львова коммунальщики обнаружили два боеприпаса. Один из них похож на гранату. Сейчас на месте происшествия работают чрезвычайники, которые должны изъять и обезвредить найденные предметы.

Об этом сообщили на странице Горячей линии города, передает "Эспрессо-Запад".

"В канализационном коллекторе на ул. Герцена, 1 во время чистки службой канализационного хозяйства "Львовводоканал" сегодня было обнаружено два подозрительных предмета, похожих на боеприпасы", - говорится в сообщении.

Предметы пока не идентифицированы, но вероятно, они со времен Второй мировой войны. На место вызвали спасателей, которые должны идентифицировать приборы, изъять их и в случае опасности обезвредить.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июля, 2020 четверг

больше новостей

23 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать