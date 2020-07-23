В центре Львова в канализации обнаружили два боеприпаса

23 июля, 2020, 14:50

На месте работают чрезвычайники

Во время чистки канализационного коллектора в центральной части Львова коммунальщики обнаружили два боеприпаса. Один из них похож на гранату. Сейчас на месте происшествия работают чрезвычайники, которые должны изъять и обезвредить найденные предметы.

Об этом сообщили на странице Горячей линии города, передает "Эспрессо-Запад".

"В канализационном коллекторе на ул. Герцена, 1 во время чистки службой канализационного хозяйства "Львовводоканал" сегодня было обнаружено два подозрительных предмета, похожих на боеприпасы", - говорится в сообщении.

Предметы пока не идентифицированы, но вероятно, они со времен Второй мировой войны. На место вызвали спасателей, которые должны идентифицировать приборы, изъять их и в случае опасности обезвредить.