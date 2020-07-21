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Espreso.tvОбществоВ лесу на Львовщине грибники нашли гранату

В лесу на Львовщине грибники нашли гранату


фото: ГУ ДСНС у Львівській області
Предмет, похожий на ручную гранату РГД-5 времен Второй Мировой войны

В селе Зиболки Жовковского района во время сбора грибов в лесу местные жители нашли устаревший боеприпас.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС во Львовской области, передает "Еспресо-Запад".

Сообщение к спасателям поступило 20 июля в 9:46. Отмечается, что найденный предмет внешне похожий на ручную гранату РГД-5 времен Второй мировой войны.

По факту обнаружения боеприпаса известность правоохранительные органы.

Спасатели напоминают: в случае обнаружения боеприпасов или вещей, по внешним признакам похожих на боеприпасы, необходимо немедленно сообщить о находке в службу спасения "101".

Добавим, подобные предметы при каких обстоятельствах нельзя брать в руки, переносить с места на место, бросать в костер или сдавать как металлолом.

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