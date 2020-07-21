В лесу на Львовщине грибники нашли гранату
В селе Зиболки Жовковского района во время сбора грибов в лесу местные жители нашли устаревший боеприпас.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС во Львовской области, передает "Еспресо-Запад".
Сообщение к спасателям поступило 20 июля в 9:46. Отмечается, что найденный предмет внешне похожий на ручную гранату РГД-5 времен Второй мировой войны.
По факту обнаружения боеприпаса известность правоохранительные органы.
Спасатели напоминают: в случае обнаружения боеприпасов или вещей, по внешним признакам похожих на боеприпасы, необходимо немедленно сообщить о находке в службу спасения "101".
Добавим, подобные предметы при каких обстоятельствах нельзя брать в руки, переносить с места на место, бросать в костер или сдавать как металлолом.
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