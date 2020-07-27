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Espreso.tvОбществоВ Ивано-Франковске из-за ливня затопило улицы, - ГСЧС

В Ивано-Франковске из-за ливня затопило улицы, - ГСЧС


фото: galka.if.ua
На Ивано-Франковщине в результате обильных дождей 27 июля подтоплены улицы и здания города

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"27 июля по состоянию на 16:00 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области поступило три сообщения о подтоплении подвальных помещений в городе Ивано-Франковск, а именно: на площади Мицкевича подтапливает помещение кафе, на улице К. Данила подтапливает подвал реабилитационного центра, на улице Бельведерская подтапливает офисное помещение", - говорится в сообщении.

Сообщается, что продолжают поступать сообщения о подтоплении в городе Ивано-Франковск подвальных помещений различных форм собственности, а также об осложнениях движения на некоторых улицах из-за подтопления.

Отмечается, что в результате дождей наблюдаются осложнения движения на некоторых участках автодорог.

"Так, под Пасичнянским мостом сегодня застрял автомобиль, но работники службы спасения пришли водителю на помощь и вытащили его из затруднительной ситуации", - отметили в ГСЧС.

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Фото: if.dsns.gov.ua

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