В Ивано-Франковске из-за ливня затопило улицы, - ГСЧС
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"27 июля по состоянию на 16:00 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области поступило три сообщения о подтоплении подвальных помещений в городе Ивано-Франковск, а именно: на площади Мицкевича подтапливает помещение кафе, на улице К. Данила подтапливает подвал реабилитационного центра, на улице Бельведерская подтапливает офисное помещение", - говорится в сообщении.
Сообщается, что продолжают поступать сообщения о подтоплении в городе Ивано-Франковск подвальных помещений различных форм собственности, а также об осложнениях движения на некоторых улицах из-за подтопления.
Отмечается, что в результате дождей наблюдаются осложнения движения на некоторых участках автодорог.
"Так, под Пасичнянским мостом сегодня застрял автомобиль, но работники службы спасения пришли водителю на помощь и вытащили его из затруднительной ситуации", - отметили в ГСЧС.
Фото: if.dsns.gov.ua
- В Ивано-Франковской области планируют разработать противопаводковую программу для мониторинга ситуации на реках и защиты от затоплений.
- В Закарпатской области из-за значительных осадков подтоплены отдельные населенные пункты в горных районах - разрушены мостки и берегоукрепления.
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